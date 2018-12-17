Семеро шахтеров погибли в результате аварии на юго-западе Китая

Новости мира: На юге Китая в аварии на шахте погибли семь человек.

В результате аварии на шахте на юго-западе Китая погибли семеро шахтеров, и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Xinhua.

"В результате аварии на шахте в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая погибли семеро шахтеров и ранены еще трое", - говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу около 6:07 вечера по местному времени.

Семеро шахтеров, которые работали в шахте, погибли. Трое раненых, один из них - тяжело, были доставлены в больницу.

Как сообщалось, в баре на севере Японии произошел взрыв, более 40 человек получили ранения.