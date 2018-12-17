Семеро шахтеров погибли в результате аварии на юго-западе Китая

В результате аварии на шахте на юго-западе Китая погибли семеро шахтеров, и еще трое получили ранения.
Об этом сообщает Xinhua.
"В результате аварии на шахте в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая погибли семеро шахтеров и ранены еще трое", - говорится в сообщении.
Авария произошла в субботу около 6:07 вечера по местному времени.
Семеро шахтеров, которые работали в шахте, погибли. Трое раненых, один из них - тяжело, были доставлены в больницу.
Как сообщалось, в баре на севере Японии произошел взрыв, более 40 человек получили ранения.