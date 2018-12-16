В Японии произошел взрыв, 40 человек ранены

Новости мира: Причина взрыва, который привел к обрушению ряда зданий, пока неизвестна.

В баре на севере Японии произошел взрыв, более 40 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское агентство Kyodo.

"Более 40 человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в баре в Саппоро на севере Японии", - говорится в сообщении.

Один из раненых находится в критическом состоянии.

Как сообщалось ранее, Около полуночи 16 декабря по местному времени в российской Вологде в одной из квартир жилой многоэтажки произошел взрыв бытового газа. Как пишет местное издание "Онлайн Вологда", в результате один человек погиб и еще несколько пострадали.

Напомним, Количество погибших в результате июльских пожаров в Греции возросло до 100 человек после того, как в больнице скончался от ожогов еще один пострадавший.