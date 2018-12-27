Китай вышел в лидеры в космической гонке

Новости мира: Китай обошел США по числу запущенных ракет.

Китай впервые опередил США в мировом зачете запуска ракет в космическое пространство.

Об этом сообщает The Manila Times.

"КНР, по итогам 2018 года, лидирует в мире, сделав 37 орбитальных запусков, вслед за ним идут США с 34-мя и РФ с 18-ю", - говорится в сообщении.

Китай запустил тестовый спутник телекоммуникационных технологий во вторник, совершив таким образом 37-й космический запуск в 2018 году.

Аэрокосмические аналитики говорят, что 2018 год стал первым годом, когда Китай превзошел США за космическими запусками, что является знаковым событием для китайской космической отрасли.