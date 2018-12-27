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В Японии казнили двух человек за убийство

В Японии казнили двух человек за убийство
09:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: 30 лет назад преступники выкрали и убили президента инвестиционной компании Cosmo Research и его секретаря.

Член преступного синдиката и бывший инвестиционный консультант были казнены в Японии за убийства двух человек, совершенных тридцать лет назад. Об этом сообщает Kyodo. Двоих бывших главарей якудза казнили  в городе Осака.

Приговор был приведен в исполнение через повешение. Соответствующее распоряжение отдал министр юстиции островного государства Такаси Ямасита

На японском архипелаге в этом году казнили уже пятнадцать человек. Местные СМИ отмечают, что всего с 2012 года за время правления премьер-министра Синдзо Абэ в стране привели в исполнение смертные приговоры в отношении 36 человек.

Летом этого года в Японии казнили членов секты "Аум Синрикё". Экстремисты довольно долго ожидали своей участи в тюремных застенках. Самому молодому из них был 51 год.

В начале июня в Японии были казнены семь руководителей организации. Смертный приговор был приведен в исполнение и в отношении основателя экстремистской организации Тидзуо Мацумото, который также известен под именем Сёко Асахара.

В Беларуси казнили двух человек

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем в 1995 году члены "Аум Синрикё" прибегли к зариновой атаке в подземке Токио. По одной из версий, Асахара был предупрежден о готовящихся облавах полиции и отдал приказ об использовании газа, чтобы отвлечь внимание от своей секты.

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Япония, Смертная казнь, Такаси Ямасита.
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