Еще одна страна запретила пластиковые пакеты в супермаркетах

Новости мира: В Южной Корее запретили пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых магазинах.

В Южной Корее запретили супермаркетам использовать пластиковые пакеты в рамках кампании по сохранению природы. Официально решение вступит в силу с 1 января 2019 года. Об этом сообщает CNN.

Известно, что запрет повлияет на 2 тысячи крупных супермаркетов и 11 тысяч магазинов, площадь которых составляет не менее 165 квадратных метров. Поэтому магазины, подпадающие под запрет, не смогут выдавать пластиковые пакеты покупателям. Ранее супермаркеты были обязаны продавать эти пакеты, а не выдавать бесплатно.

Кроме того, теперь супермаркеты должны предлагать клиентам альтернативу: бумажные или тканевые пакеты. В случае нарушения закона – магазины будут штрафовать на 2,7 тысячи долларов.

Власти страны считают, что такие шаги будут побуждать людей меньше использовать и другие пластиковые изделия, например, соломинки для напитков или пластиковую посуду.

Напомним, в Чехии запретили использовать полиэтиленовые пакеты. А с 1 января Молдова начинает "избавляться" от полиэтиленовых пакетов.