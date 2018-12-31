Ряд стран Азии встретили Новый год салютами

Новости мира: Жтели городов в Японии, Северной и Южной Кореи встретили наступивший 2019 год салютами и аплодисментами.

Япония, Северная и Южной Кореи феерично встретили Новый год салютами и аплодисментами. Так, в 17:00 по местному времени на Азиатском континенте жители городов и поселков торжественно встретили новый 2019-й год.

На очереди праздновать - Сингапур, Китай и Гонконг, где Новый Год наступит в 18:00 по Киеву.

По информации издания Al Jazeera, в этот праздничный день Северной Кореи ожидается торжественное поздравление лидера Ким Чен Ына.

Как сообщалось, первыми успели отпраздновать завершение 2018 года тихоокеанские государства Самоа и Кирибати. Там Новый Год отпраздновали в 12:00 по Киеву. А в Австралии в 15:00 по киевскому времени встретили Новый Год, в Сиднее устроили грандиозное шоу фейерверков.