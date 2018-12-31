Скачать
Понедельник, 31.12.2018
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
Для нужд ВСУ построили учебный комплекс для имитации боя в населенном пункте
Построен учебный комплекс для имитации боя
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки

Ряд стран Азии встретили Новый год салютами

Ряд стран Азии встретили Новый год салютами
19:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Жтели городов в Японии, Северной и Южной Кореи встретили наступивший 2019 год салютами и аплодисментами.

Япония, Северная и Южной Кореи феерично встретили Новый год салютами и аплодисментами. Так, в 17:00 по местному времени на Азиатском континенте жители городов и поселков торжественно встретили новый 2019-й год.

На очереди праздновать - Сингапур, Китай и Гонконг, где Новый Год наступит в 18:00 по Киеву.

По информации издания Al Jazeera, в этот праздничный день Северной Кореи ожидается торжественное поздравление лидера Ким Чен Ына.

Как сообщалось, первыми успели отпраздновать завершение 2018 года тихоокеанские государства Самоа и Кирибати. Там Новый Год отпраздновали в 12:00 по Киеву. А в Австралии в 15:00 по киевскому времени встретили Новый Год, в Сиднее устроили грандиозное шоу фейерверков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Северная Корея, Япония, Южная Корея, Азия, Новый год 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
02 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
04 Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
05 Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь