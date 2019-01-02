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Император Японии выступил с последним обращением

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Император Японии выступил с последним обращением
10:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Более 100 тысяч японцев пришли на прощальное новогоднее обращение императора Акихито.

Император Японии Акихито выступил со своим последним новогодним обращением перед отречением, сообщив десяткам тысяч доброжелателей, что он молится за мир.

Об этом сообщает AFP.

"В королевскую резиденцию прибыли более 114 600 человек, чтобы получить последний шанс увидеть, как 85-летний император дарит свое традиционное ежегодное поздравление", - говорится в сообщении.

Император станет первым японским монархом за два столетия, отрекшимся от власти. Он уйдет с престола 30 апреля, положив конец тридцатилетнему правлению.

«С Новым годом. Я искренне рад встретить новый год вместе с вами под ясным небом», - сказал он толпе, размахивающей японскими флагами.

"Я молюсь за мир и счастье людей нашей страны и мира", - сказал Акихито.

Как известно, до сих пор Япония имела строгие ограничения на иммиграцию и не принимала много иностранных работников.

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Императора, перенесшего операцию на сердце и лечения рака простаты, в апреле изменит его старший сын - принц Нарухито.

Хотя должность императора является церемониальной и он не имеет политической власти, Акихито потратил большую часть своего правления на распространение информации о действиях Японии во время Второй мировой войны - под властью своего отца, императора Хирохито.

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