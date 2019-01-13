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Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника-шпиона

Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника-шпиона
09:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Huawei уволила арестованного в Польше по подозрению в шпионаже топ-менеджера.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei уволил своего сотрудника Ван Вэйцзина, арестованного в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

Huawei заявляет, что предполагаемые действия Ван Вэйцзина "не имеют никакого отношения к компании". "В соответствии с условиями трудового договора мы приняли это решение, потому что инцидент повредил репутации у Huawei", - говорится в заявлении.

Представитель компании Джо Келли отказался сообщить какие-либо подробности.

Напомним, 11 января стало известно, что польская полиция задержала китайского сотрудника компании Huawei и гражданина Польши, которых подозревают в шпионской деятельности.

Арест топ-менеджера Huawei в Польше: Китай дал комментарий

Пресс-секретарь координатора по вопросам спецслужб в правительстве Польши Станислав Жарин не исключил новых задержаний по делу.

По информации польского интернет-портала Osluzbach.pl, задержание двух человек может быть связано их чрезмерным интересом к внедрению в Польше системы 5G. Обоим задержанным грозит до 10 лет заключения.

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Польша, Huawei, Шпион, Ван Вэйцзин.
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