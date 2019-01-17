На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

На юго-западе Японии на острове Кутиноэрабу в четверг, 17 января, произошло извержение вулкана. Об этом сообщает AFP.
"Японский вулкан изверг пепел и дым в воздух на шесть километров над небольшим южным островом", - говорится в сообщении. Сообщений об ущербе или травмах среди населения не поступало.
На острове проживает всего 109 человек. Эвакуацию местных жителей не проводили. Власти объявили предупреждение желтого уровня, что означает запрет на въезд в зону извержения.
午前９時すぎ、鹿児島県の口永良部島で爆発的な噴火が起き、火口の外に大きな噴石が飛んだほか火砕流が発生し、気象庁は、噴火速報を発表しました。
噴石や火砕流は、人が住む地域には達していないということです。
午前１１時ごろの映像です。https://t.co/VUlslMNgMl#nhk_video pic.twitter.com/EPEcgsdgPx
— NHKニュース (@nhk_news) 17 января 2019 г.
Напомним, центр вулканологии Индонезии сообщил, что вулкан Анак-Кракатау после серии мощных извержений потерял две трети своей высоты и три четверти своего объема.