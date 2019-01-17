На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

Новости мира: В Японии на острове Кутиноерабу произошло извержение вулкана.

На юго-западе Японии на острове Кутиноэрабу в четверг, 17 января, произошло извержение вулкана. Об этом сообщает AFP.

"Японский вулкан изверг пепел и дым в воздух на шесть километров над небольшим южным островом", - говорится в сообщении. Сообщений об ущербе или травмах среди населения не поступало.

На острове проживает всего 109 человек. Эвакуацию местных жителей не проводили. Власти объявили предупреждение желтого уровня, что означает запрет на въезд в зону извержения.

Напомним, центр вулканологии Индонезии сообщил, что вулкан Анак-Кракатау после серии мощных извержений потерял две трети своей высоты и три четверти своего объема.