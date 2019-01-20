Глава МВД Афганстана подал в отставку

Новости мира: Афганский министр внутренних дел подал в отставку.

Министр внутренних дел Афганистана Амрулла Салех в субботу, 19 января, подал в отставку — только через 27 дней после назначения на должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По данным афганских СМИ, Салех покинул пост, чтобы поддержать предвыборную кампанию действующего президента Афганистана Ашраф Гани. Как сообщает агентство Reuters, Салех может претендовать на должность вице-президента. Президентские выборы должны состояться в стране 20 июля 2019.

Ранее Салех возглавлял афганскую спецслужбу NDS. Его считают сторонником жесткой борьбы с экстремистской группировкой "Талибан" и критиком пакистанских спецслужб.

Во время короткого пребывания во главе министерства внутренних дел он объявил о ряде мер, призванных "восстановить достоинство полиции". В частности, Салех запретил правоохранителям распространять в социальных сетях информацию о полицейских операциях.