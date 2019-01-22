Индонезию снова всколыхнуло землетрясение

Новости мира: Во вторник, 22 января, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6.1.

У побережья Индонезии зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,1.

Об этом передает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 219 км на юг от города Раба с населением более 400 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

Как пишет Reuters, сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Не было объявлено об угрозе цунами.

Напомним: в декабре 2018 года в Индонезии извержение вулкана и смещение вызвали цунами. В результате стихийного бедствия на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек, еще почти 12 тысяч лишились жилья.

В целом же прошедший год стал для Индонезии самым кровавым за более чем десятилетие, ведь в результате землетрясений и цунами в стране погибли более 3 тысяч человек.