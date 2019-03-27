В Казахстане после падения полностью выгорел военный вертолет

Вертолет Министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Кызылординской области.
Об этом сообщило оборонное ведомство, передает Tengi News.
“27 марта 2019 года потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил СВО ВС Казахстана. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
Сообщается, что два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения.
Начато расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.
По данным Комитета по ЧС МВД, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел.