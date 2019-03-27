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Среда, 27.03.2019
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В Казахстане после падения полностью выгорел военный вертолет

В Казахстане после падения полностью выгорел военный вертолет
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Вертолет Военно-воздушных сил СВО ВС Казахстана в тяжелых погодных условиях потерпел крушение.

Вертолет Министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Кызылординской области.

Об этом сообщило оборонное ведомство, передает Tengi News.

“27 марта 2019 года потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил СВО ВС Казахстана. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

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Сообщается, что два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения.

Начато расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.

По данным Комитета по ЧС МВД, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел.

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Казахстан, Вертолет, Крушение, Минобороны Казахстана, Кызылординская область.
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