Миротворцы Казахстана и Италии будут сотрудничать в Ливане

Новости мира: Казахстан и Италия будут сотрудничать в рамках миротворческой миссии в Ливане.

В Министерстве обороны Казахстана состоялось подписание Технического соглашения между оборонными ведомствами Казахстана и Италии о сотрудничестве в рамках миссии "Временные силы ООН в Ливане".

Об этом сообщает пресс-служба МО РК.

Документ определяет основные обязанности, общие принципы и процедуры, на основании которых казахстанский персонал разворачивается совместно с итальянскими силами.

В 2018 году Генштаб ВС Италии одобрил выделение для военнослужащих ВС РК двух должностей штабных офицеров в миссии "Временные силы ООН в Ливане" (ВСООНЛ) с апреля 2019 года.