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Дочь Назарбаева не собирается баллотироваться в президенты

Дочь Назарбаева не собирается баллотироваться в президенты
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fergana.agency

Новости мира: Дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться в президенты.

Спикер сената Казахстана, дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться в президенты на выборах 9 июня 2019 года. Об этом заявила помощник Назарбаевой Сауле Мустафаева, сообщает Tengrinews.

"Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться (в президенты - ред.)", - сказала она.

Ранее во вторник, 9 апреля, временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к гражданам заявил, что досрочные выборы президента состоятся 9 июня.

19 марта Назарбаев объявил, что подает в отставку с поста президента Казахстана. При этом он пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства, а также председателем правящей партии "Нур-Отан". При этом планировалось, что председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности главы государства до очередных выборов президента - то есть до апреля 2020 года.

В Казахстане объявили досрочные выборы президента

78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.

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Казахстан, Президентские выборы, Нурсултан Назарбаев, Дарига Назарбаева.
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