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Среда, 10.04.2019
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В Японии нашли обломки исчезнувшего истребителя F-35A

В Японии нашли обломки исчезнувшего истребителя F-35A
10:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, находившегося на борту пилота пока не обнаружили.

Обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии, который во вторник пропал с экранов радаров, были обнаружены в районе предполагаемого места падения. Об этом сообщает телеканал NHK. 

Находившегося на борту пилота пока не обнаружили. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей. Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори.

Накануне, 9 апреля, министр обороны Японии Такэси Ивая распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия.

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Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю. Как сообщалось ранее, во вторник Минобороны сообщило, что истребитель ВВС F-35A исчез с радара над Тихим океаном.

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Япония, Истребитель-бомбардировщик, Поисково-спасательная операция, F-35A, Министр обороны Японии.
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