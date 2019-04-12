Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

Новости мира: В Северной Кореи состоялись назначения на руководящие должности в рамках 14-й сессии Верховного народного собрания.

По итогам 14-й сессии Верховного народного собрания в Северной Корее переизбран глава Госсовета Ким Чен Ын, сообщает пресс-служба Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Отмечается, что помимо переизбрания Ким Чен Ына, был избран новый премьер-министр КНДР. Впервые им стал старший член Трудовой партии Ким Чже Рен. Кроме премьера, был избран председатель президиума Верховного народного собрания, им стал Цой Рен Хэ.

Ким Чен Ын занимает должность председателя Госсовета КНДР с 2016 года, является главой правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем страны с 2011 года.

Ранее сообщалось, КНДР должна за счет развития экономики в опоре на собственные силы нанести удар по тем своим противникам, которые посредством санкций пытаются подчинить себе Северную Корею, заявлял северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, вчера, 11 апреля, в ходе встречи президентов США Дональда Трампа и Южной Кореи Мун Чжэ Ина обсуждались варианты третьего саммита с севернокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Правительство Японии во вторник продлило на два года санкции в отношении КНДР, действие которых завершается 13 апреля.