Непал успешно запустил свой первый спутник

Непалу впервые удалось успешно запустить в космос собственный исследовательский спутник. Об этом сообщает Синьхуа.

“Исследовательский спутник, названный NepaliSat-1, был запущен с базы НАСА в штате Вирджиния”, - говорится в материале. Спутник был разработан и изготовлен в Японии двумя непальскими учеными.

Though a humble beginning, with the launching of NepaliSat-1 Nepal has entered the Space-Era. I wish to congratulate all those scientists and institutions that were involved right from the development to its launching thereby enhancing the prestige of our country. pic.twitter.com/PpF1PIcQfa

— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) 18 апреля 2019 г.