В Индонезии от переутомления на выборах погибли почти 100 человек

Новости мира: В Индонезии во время "самых сложных выборов в мире" в связи с переутомлением и тяжелыми условиями труда погиб 91 член избирательной комиссии, еще 374 пострадали

Глава Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Бадиман рассказал, что в день масштабных выборов и после них от переутомления и тяжелых условий работы в стране погиб 91 член избирательной комиссии, еще 374 человека пострадали.

В связи с такими неутешительными результатами, глава ЦИК вынес предложение властям выплатить пострадавшим денежную компенсацию.

По данным агентства Xinhua, в период выборов погибли 15 сотрудников полиции, которые выполняли обязанности по обеспечению избирательного процесса. Отмечается, что причиной их гибели также стали переутомление, а также дорожно-транспортные аварии.

В Индонезии в минувшую среду, 17 апреля, прошли крупнейшие в мире однодневные выборы. По информации, более 192 миллионов жителей страны в один день выбирали президента, парламент, а также представителей местной власти. По всей стране были открыты свыше 800 тысяч избирательных участков. По официальным данным, явка избирателей составила 82%. В связи с таким большим количеством проголосовавших, большинство членов избирательных комиссий были вынуждены беспрерывно заниматься подсчетом голосов более суток.

За главный государственный пост боролись два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто. Это противостояние фактически является повторением сценария 2014 года, когда последний из них проиграл конкуренту.