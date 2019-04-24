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В районе Тибета и Индии произошло сильное землетрясение

В районе Тибета и Индии произошло сильное землетрясение
08:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира: Эпицентр землетрясения находился в 113 км северо-западнее города Дибругарх на глубине 30 км, о возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

В районе Тибета и Индии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, сообщает УНН.

Эпицентр землетрясения находился в 113 км северо-западнее города Дибругарх (индийский штат Ассам) на глубине 30 км. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее в апреле землетрясение с аналогичной магнитудой произошло на филиппинском острове Лусон. В результате погибли 11 человек, еще десятки получили ранения.

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3

Как информировалось, число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 16. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на филиппинский Национальный совет по предупреждению, уменьшению опасности и ликвидации чрезвычайных событий страны.

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Индия, Землетрясение, Филиппины, Тибет, Дибругарх.
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