В Японии зафиксировали землетрясение без предупреждения о цунами

На севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.
"В воскресенье в самой северной префектуре Японии Хоккайдо произошло землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 5,6", - говорится в сообщении.
По данным японского метеоагентства, стихийное бедствие произошло ночью в 02.25 по местному времени.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине в 110 км.
В ведомстве добавили, что не объявляли предупреждения о цунами.
По данным местных СМИ, в настоящее время нет информации относительно пострадавших или причиненного ущерба.
Напомним, в четверг после обеда на юго-востоке поселка Димицана, расположенного в районе Аркадии в центральной части Пелопоннеса (Греция), произошло землетрясение магнитудой 4,1