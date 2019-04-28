В Японии зафиксировали землетрясение без предупреждения о цунами

Новости мира: Метеорологическое агентство Японии доложило о землетрясении магнитудой 5,6 на севере страны.

На севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

"В воскресенье в самой северной префектуре Японии Хоккайдо произошло землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 5,6", - говорится в сообщении.

По данным японского метеоагентства, стихийное бедствие произошло ночью в 02.25 по местному времени.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине в 110 км.

В ведомстве добавили, что не объявляли предупреждения о цунами.

По данным местных СМИ, в настоящее время нет информации относительно пострадавших или причиненного ущерба.

Напомним, в четверг после обеда на юго-востоке поселка Димицана, расположенного в районе Аркадии в центральной части Пелопоннеса (Греция), произошло землетрясение магнитудой 4,1