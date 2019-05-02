ЦИК отстранил кандидата Алиева за незнание казахского

Новости мира: Одного из кандидатов в президента Казахстана отстранили от первого тура выборов из-за незнания государственного языка.

Общественный деятель, претендент на пост президента Казахстана Жуматай Алиев не смог сдать экзамен по знанию государственного языка и решением ЦИК отстранен от президентской гонки. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что такое решение было принято 2 мая по итогам заседания лингвистической комиссии ЦИК Казахстана, на котором было установлено, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не сдал экзамен по государственному языку.

Решение об отстранении Алиева было принято согласно второму пункту постановления ЦИК.

Жуматай Алиев работал в Администрации президента, был депутатом Мажилиса 5 созыва с 2012 по 2016 года, ректором Центрально-Азиатского университета.

26 апреля был выдвинут кандидатом от объединения «Халык Демографиясы».

В Казахстане 1 мая полиция задержала десятки людей, которые вышли на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала окончательное число кандидатов на пост президента страны на внеочередных президентских выборах, назначенных на 9 июня.