ЦИК Казахстана впервые в истории зарегистрировала женщину

Новости мира: В Казахстане кандидатом в президенты в ЦИК впервые зарегистрирована женщина.

Центризбирком Казахстана в субботу принял постановление о регистрации депутата мажилиса парламента (нижняя палата) Казахстана Дании Еспаевой кандидатом в президенты страны на предстоящие в июне внеочередные выборы главы государства, передал корреспондент.

Д.Еспаева была выдвинута кандидатом в президенты от демократической партии "Ак жол".

"Все документы, необходимые для регистрации Д.Еспаевой кандидатом на предстоящие президентские выборы, предоставлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявляемым требованиям", - сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина на заседании.

Она сообщила, что в поддержку Д.Еспаевой собраны подписи 144 098 граждан, из них достоверными признаны 139 541.

В предыдущих президентских гонках в Казахстане желание участвовать изъявляли женщины-самовыдвиженцы, однако ни одна из них не доходила до этапа регистрации Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Таким образом, Дания Еспаева стала первой женщиной в стране, которая получила регистрацию ЦИК в качестве кандидата в президенты.

58-летняя Д.Еспаева имеет экономическое образование. В разные годы занимала руководящие должности в областных филиалах банков. С марта 2016 года является депутатом мажилиса.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

Напомним, общественный деятель, претендент на пост президента Казахстана Жуматай Алиев не смог сдать экзамен по знанию государственного языка и решением ЦИК отстранен от президентской гонки.

Ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала окончательное число кандидатов на пост президента страны на внеочередных президентских выборах, назначенных на 9 июня.