В связи с метелями в Монголии закрываются автотрассы

Новости мира: Из-за плохих погодных условий в Монголии ограничили дорожное движение.

Из-за экстремальных погодных условий власти Монголии приняли решение ограничить дорожное движение в ряде регионов.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

“Министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан издал указ об ограничении поездок по автомагистралям, связывающим Улан-Батор с несколькими провинциями, из-за сильного ветра и метелей”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильнейшие метели охватили южные, центральные и восточные регионы Монголии, это привело к нулевой видимости на дорогах. Ввиду этого трассы, связывающие Улан-Батор с рядом провинций, будут закрыты как минимум несколько дней.

С начала мая на большей территории Монголии крайне сложные погодные условия. На прошлой неделе от переохлаждения во время сильной метели скончались шесть пастухов.

Как сообщает Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, сильный порывистый ветер и мокрый снег будут наблюдаться во многих районах страны до конца месяца. В связи с этим главное управление по чрезвычайным ситуациям страны призвало граждан принять дополнительные меры предосторожности.