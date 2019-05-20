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В связи с метелями в Монголии закрываются автотрассы

В связи с метелями в Монголии закрываются автотрассы
02:47 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Из-за плохих погодных условий в Монголии ограничили дорожное движение.

Из-за экстремальных погодных условий власти Монголии приняли решение ограничить дорожное движение в ряде регионов.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

“Министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан издал указ об ограничении поездок по автомагистралям, связывающим Улан-Батор с несколькими провинциями, из-за сильного ветра и метелей”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильнейшие метели охватили южные, центральные и восточные регионы Монголии, это привело к нулевой видимости на дорогах. Ввиду этого трассы, связывающие Улан-Батор с рядом провинций, будут закрыты как минимум несколько дней.

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С начала мая на большей территории Монголии крайне сложные погодные условия. На прошлой неделе от переохлаждения во время сильной метели скончались шесть пастухов.

Как сообщает Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, сильный порывистый ветер и мокрый снег будут наблюдаться во многих районах страны до конца месяца. В связи с этим главное управление по чрезвычайным ситуациям страны призвало граждан принять дополнительные меры предосторожности.

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Дороги, Монголия, Снег, Метель.
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