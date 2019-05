Взрыв в порту Таиланда: Не менее 50 пострадавших

В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне, передает УНН со ссылкой на Bangkok Post.

По словам начальника порта, лейтенанта Юттхана Мокхао, огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где предварительно взорвался контейнер с химикатами.

В тушении пожара принимали участие 10 спецмашин.

#BREAKING: At least 50 people have been injured in a ship explosion at Thailand’s Laem Chabang port, according to the Bangkok Post.

pic.twitter.com/LOmXLzS8lN

— I.E.N. (@BreakingIEN) 25 мая 2019 г.