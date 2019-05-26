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Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 24 человека

Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 24 человека
14:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: radio.gov.pk

Новости мира: За проливных дождей во многих регионах Афганистана возникли наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека и 11 были травмированы.

Во многих регионах Афганистана из-за проливных дождей возникли наводнения, в результате которых на протяжении последних двух дней погибли по меньшей мере 24 человека, еще 11 были травмированы, информирует “Радио Свобода”.

Как сообщил 25 мая Министерство по борьбе со стихийными бедствиями, в результате наводнения пострадали 6 из 34 провинций Афганистана, включая столицу страны Кабулом.

По сообщениям, наводнения уже зрйнувалы более 220 домов, сотни людей пришлось эвакуировать.

По данным афганских чиновников, в этом году около 150 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в различных провинциях.

Подтопления на Закарпатье: спасатели отчитались о ситуации в регионе

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Только на Закарпатье для ликвидации последствий паводка нужно около 100 млн гривен.

Накануне в ГСЧС заявили, что ситуация с паводком стабилизируется и уровень воды спадает.

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Афганистан, Жертвы, Дожди, Ливни, Наводнения.
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