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Воскресенье, 26.05.2019
Подтопления на Закарпатье: спасатели отчитались о ситуации в регионе
Подтопления на Закарпатье: спасатели отчитались о ситуации в регионе
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Подтопления на Закарпатье: спасатели отчитались о ситуации в регионе

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Подтопления на Закарпатье: спасатели отчитались о ситуации в регионе
13:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Мукачево.нет

Новости Украины: В Карпатах спадает вода, подтопленных домов уже нет, утром вода стояла еще в 175 дворах.

Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7:00 воскресенья в Ивано-Франковской области оставались подтопленными 22 дворов в г.Калуш и с. Перевозец Калушского района, с.Топоровцы Городенковского района и с.Пнив Надворнянского района.

В Закарпатской области остаются подтопленными 79 подвальных помещения жилых домов, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

В то же время, в воскресенье, 26 мая, уровень воды на р.Тиса в районе г.Чоп Закарпатской области будет удерживаться на уровне 1140-1190 см, с выходом воды на пойму. По состоянию на 12:00 25 мая он был зафиксирован на уровне 1117 см.

С начала работ подразделения ГСЧС осуществили в Ивано-Франковской области 135 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, с подтопленных участков дорог вывезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 158 куб м воды. В Закарпатской области совершено 25 выездов, откачано 32 тыс. 80 куб м воды.

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Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что по итогам заседания главам Ивано-Франковской и Закарпатской областей поручено предоставить помощь населению, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, социально уязвимым гражданам; провести аварийно-спасательные и восстановительные работы жилых домов, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.; предпринять меры по недопущению отключения объектов жизнеобеспечения населения, провести работы по дезинфекции; срочно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием.

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Затопление, Прикарпатье, Закарпатская область, Потоп, ГСЧС.
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