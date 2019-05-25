Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе

Новости Украины: В Ивано-Франковской и Закарпатской областях новых подтоплений жилых домов нет, уровень воды спадает.

В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 27 дворохозяйств в пяти населенных пунктах, в Закарпатской области – 153, сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу.

В этих областях новых подтоплений нет, уровень воды постепенно спадает, отмечается в сообщении.

Вследствие интенсивных осадков на Ивано-Франковской области в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области. В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 27 дворов в 5 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с.Топоривци), Надвирнянский район (с. Пнив), Рогатинский район (с. Букачивци).

В Закарпатской области вследствие интенсивных осадков в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых дома (в настоящее время подтоплений жилых домов не нет), 574 подвальных помещения жилых домов (остаются подтопленными 90), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 153), 1 тыс . 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га).

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 23 выезда для оказания помощи населению, откачан 31 тыс. 400 м. куб. воды. Для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлечено 38 чел. в/с., 5 мотопомп и 9 ед. техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.