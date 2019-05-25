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Кабмин выделит средства для ликвидации последствий паводков на Закарпатье

Кабмин выделит средства для ликвидации последствий паводков на Закарпатье
16:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Бизнеса: Кабмин примет решение о выделении средств из резервного фонда для преодоления последствий паводков на западе Украины.

Ситуация с последствиями паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях стабилизируется, правительство примет решение относительно выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления этих последствий, сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Сейчас ситуация стабилизируется. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях продолжается комплекс работ по восстановлению затопленной инфраструктуры и фермерских хозяйств. Единственное, что нельзя восстановить, - это жизни людей, отнятые стихией. Поэтому, в первую очередь, при преодолении таких стихийных бедствий, мы должны говорить о защите и безопасности именно людей", - сказал Зубко на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Относительно необходимости выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления последствий он сообщил, что из Ивано-Франковской области уже поступило письмо-запрос о поддержке регионального уровня в условиях чрезвычайной ситуации (в Ивано-Франковской и Закарпатской областях уровень паводков определен как региональный). По словам Зубко, правительство безотлагательно рассмотрит обращение и примет решение по областям.

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На своей странице в Фейсбуке Зубко написал, что по итогам заседания главам Ивано-Франковской и Закарпатской областей поручено предоставить помощь населению, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, социально уязвимым гражданам; провести аварийно-спасательные и восстановительные работы жилых домов, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.; предпринять меры по недопущению отключения объектов жизнеобеспечения населения, провести работы по дезинфекции; срочно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием.

Главам Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Львовской и Хмельницкой облгосадминистраций поручено усилить контроль за паводковой ситуацией на реках; обеспечить координацию действий на местах по ликвидации последствий паводка и проинформировать население через СМИ.

Госпродпотребслужбе надлежит обеспечить недопущение вспышек инфекционных заболеваний в населенных пунктах, пострадавших от стихии.

Госводагентству необходимо не допустить дальнейшего разрушения дамб и других гидротехнических сооружений; вести круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой на реках бассейнов Днестра, Прута и Тисы.

Укравтодору - провести восстановительные работы разрушенных и поврежденных автомобильных мостов и дорог. Минздраву - обеспечить пострадавшее население необходимой медицинской помощью и медикаментами.

Минфину совместно с Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА проанализировать ситуацию по наполнению средствами резервных фондов органов местного самоуправления.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Как сообщалось, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Наводнение, Закарпатье, Кабмин, ГСЧС, Паводок, Подтоп.
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