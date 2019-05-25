Вода спадает: ГСЧС отчиталась о затоплении на Западной Украине

Новости Украины: Спасатели отчитались о состоянии западного региона Украины после затопления накануне.

На затопленных территориях Закарпатской области и Прикарпатье постепенно спадает уровень воды, сообщает ГСЧС.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на 25 мая уровень воды постепенно уменьшается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Пока затопленными остаются 27 дворов в 5 населенных пунктах:

г. Калуш;

с. Перевозец;

с. Топоровцы;

с. Пнев;

с. Букачевцы.

За время стихийного бедствия работники ГСЧС эвакуировали 76 человек, среди которых 12 детей, 10 авто, откачали более 30 тыс. кубометров воды.

Спасатели сообщают, что в Закарпатской области нет подтопленных жилых домов, однако остаются затопленным 90 подвальных помещений, 153 дворов, 52 га пастбищ и 492 угодий.

Напомним, вчера Херсон "утонул" после проливного дождя. Улицы залило практически мгновенно. В комментариях к постам люди отмечают, что если бы коммунальные службы содержали в порядке ливневые стоки, ситуация не была бы настолько критичной.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.