Авто поплыли: Херсон "утонул" после проливного дождя (Фото и видео)

Новости Украины: В Херсоне прошел проливной дождь и быстро затопил улицы города.

Вчера Херсон "утонул" после проливного дождя. Улицы залило практически мгновенно.

В комментариях к постам люди отмечают, что если бы коммунальные службы содержали в порядке ливневые стоки, ситуация не была бы настолько критичной.

"Майская гроза для Херсона не прошла бесследно. Посмотрите та эти фото, которые в очередной раз доказывают бездеятельность местных коммунальщиков. Дождевая канализация для нашего города - это что-то нереальное!!!", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, на этой неделе сильные дожди прошли в западных центральных и северных регионах. Болье всего от непогоды пострадал Карпатский регион. Кроме того, в Днепропетровской области "поплыли" улицы Каменского и Кривого Рога.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.