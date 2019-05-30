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Туристам в Таиланде разрешили употреблять марихуану "в медицинских целях"

Туристам в Таиланде разрешили употреблять марихуану "в медицинских целях"
08:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира: Правительство Таиланда одобрило положения, разрешающие производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях.

Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане "в медицинских целях" - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.

Инициатором, согласно публикации в The Nation, выступил местный Минздрав, который издал два постановления, касающиеся, в частности, утверждения формул традиционных лекарственных средств, содержащих марихуану, пишет tourprom.

Согласно этим нормативным актам, каннабис можно использовать в медицинских и научных целях, а также в исследованиях наркотиков.

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Однако производство подобных лекарств должно проводиться в "особых случаях". Также согласно им продукты из марихуаны могут экспортироваться, и, наконец, доступ к медицинской марихуане могут иметь путешествующие по стране иностранные туристы.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь", который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

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Таиланд, Минздрав, Марихуана, Каннабис.
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