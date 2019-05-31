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Армия США подверглась атаке в столице Афганистана

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Армия США подверглась атаке в столице Афганистана
18:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Военные США пострадали после атаки на их колонну в столице Афганистана.

Четверо американских военных были ранены и столько же мирных жителей погибли в столице Афганистана в результате атаки со взрывом колонны военных США. Об этом сообщает Reuters.

Представитель МВД Афганистана заявил о по крайней мере о четверых погибших афганцах, однако другие чиновники заявляют о девяти смертях, однако данные о раненых разнятся.

Талибан взял на себя ответственность за этот взрыв, который случился на следующий день после атаки смертника ИГИЛ на военную академию США, в результате чего насчитывается шесть жертв.

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Напомним, в Кабуле 12 мая утром убили известную телевизионную журналистку Мену Мангаль, которая боролась за права женщин.

Ранее сообщалось, Международный уголовный суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане из-за "малой надежды на успешное расследование".

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США, Афганистан, Взрыв, Кабул, Военные США.
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