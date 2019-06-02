В Кабуле произошла серия взрывов, много пострадавших

Новости мира: Утром 2 июня в Кабуле (Афганистан) произошла серия взрывов, в результате которых есть погибшие и раненые.

В воскресенье, 2 июня, в результате серии взрывов в столице Афганистана Кабуле один человек погиб, более двух десятков - получили ранения. Об этом сообщает агентство Tolo News.

Согласно информации Министерства внутренних дел страны, первый взрыв прогремел в результате детонации самодельной бомбы, прикрепленной к автобусу. На момент происшествия в транспортном средстве находились студенты педагогического университета.

По данным силовиков, погиб работник магазина, который на момент инцидента находился возле автобуса, еще 17 человек пострадали.

Спустя некоторое время в этом же районе города прогремели еще два взрыва, в результате которых получил ранения афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.

Ни одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее в результате взрыва в Кабуле возле Министерства общественных работ и Национального управления по делам инвалидов погибли по меньшей мере 28 человек.