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Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек

Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек
03:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: В Индии от сильной жары погибло около 70 человек.

По меньшей мере 70 человек погибли из-за жары в восточном индийском штате Бихар.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Максимальная температура в некоторых районах штата превысила нормальную отметку более чем на пять градусов Цельсия... Метеорологическая служба заявила, что жара продолжится в следующие два дня”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным метеорологической службы Индии, температура воздуха в Дели, а также в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш превысила 48°C.

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В некоторых районах температура достигла 50,8°C, приблизившись к исторической рекордной отметке для Индии - 51°C.

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Индия, Жара, Температура, Погибло.
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