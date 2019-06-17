Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек

Новости мира: В Индии от сильной жары погибло около 70 человек.

По меньшей мере 70 человек погибли из-за жары в восточном индийском штате Бихар.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Максимальная температура в некоторых районах штата превысила нормальную отметку более чем на пять градусов Цельсия... Метеорологическая служба заявила, что жара продолжится в следующие два дня”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным метеорологической службы Индии, температура воздуха в Дели, а также в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш превысила 48°C.

В некоторых районах температура достигла 50,8°C, приблизившись к исторической рекордной отметке для Индии - 51°C.