Протест в Гонконге: митингующие освободили транспортные магистрали

Новости мира: Участники массовых протестов в Гонконге освободили транспортные магистрали города по требованиям полиции.

Митингующие отступили перед напором сотрудников силовых служб Гонконга. Сегодня, 17 июня, в первой половине дня все митингующие добровольно покинули транспортные артерии города. Об этом сообщают местные СМИ.

И хоть физического воздействия со стороны полиции не было, количество офицеров намного превышало численность оставшихся на тот момент митингующих. Так, полицейским удалось уговорить население, блокирующее движение транспорта, отступить.

Ближе к 11 утра по местному времени главная артерия Гонконга - Харкорт-роуд была освобождена и открыта для транспортных средств. Сами протестующие перешли в ближайший парк.

Ранее сообщалось, что митинги в Гонконге были спровоцированы из-за спорного законопроекта, который позволял бы властям КНР задерживать оппозиционеров власти и активистов на территории админрайона с дальнейшей экстрадицией на материковый Китай.

Организаторы митинга говорят о двух миллионах жителей, которые приняли вызов и вышли на улицы Гонконга в воскресенье, 9 июня, чтобы показать негодование возможным принятием законопроекта.