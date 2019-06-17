Протест в Гонконге: митингующие освободили транспортные магистрали

Митингующие отступили перед напором сотрудников силовых служб Гонконга. Сегодня, 17 июня, в первой половине дня все митингующие добровольно покинули транспортные артерии города. Об этом сообщают местные СМИ.
И хоть физического воздействия со стороны полиции не было, количество офицеров намного превышало численность оставшихся на тот момент митингующих. Так, полицейским удалось уговорить население, блокирующее движение транспорта, отступить.
Ближе к 11 утра по местному времени главная артерия Гонконга - Харкорт-роуд была освобождена и открыта для транспортных средств. Сами протестующие перешли в ближайший парк.
Ранее сообщалось, что митинги в Гонконге были спровоцированы из-за спорного законопроекта, который позволял бы властям КНР задерживать оппозиционеров власти и активистов на территории админрайона с дальнейшей экстрадицией на материковый Китай.
Организаторы митинга говорят о двух миллионах жителей, которые приняли вызов и вышли на улицы Гонконга в воскресенье, 9 июня, чтобы показать негодование возможным принятием законопроекта.