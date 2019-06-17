Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия
Зеленский: Украина – это не только агросектор, но еще и IT-индустрия
Геращенко обратилась к нардепам: Давайте пройдем избирательную кампанию достойно
Геращенко призывала нардепов к корректности
Свитолина - седьмая ракетка мира
Свитолина - седьмая ракетка мира
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином
СМИ: Дакота Джонсон рассталась с Крисом Мартином

Протест в Гонконге: митингующие освободили транспортные магистрали

Протест в Гонконге: митингующие освободили транспортные магистрали
13:18 Сегодня Телеграф

Новости мира: Участники массовых протестов в Гонконге освободили транспортные магистрали города по требованиям полиции.

Митингующие отступили перед напором сотрудников силовых служб Гонконга. Сегодня, 17 июня, в первой половине дня все митингующие добровольно покинули транспортные артерии города. Об этом сообщают местные СМИ.

И хоть физического воздействия со стороны полиции не было, количество офицеров намного превышало численность оставшихся на тот момент митингующих. Так, полицейским удалось уговорить население, блокирующее движение транспорта, отступить.

Ближе к 11 утра по местному времени главная артерия Гонконга - Харкорт-роуд была освобождена и открыта для транспортных средств. Сами протестующие перешли в ближайший парк.

В Японии задержан подозреваемый, совершивший нападение на полицейского

Ранее сообщалось, что митинги в Гонконге были спровоцированы из-за спорного законопроекта, который позволял бы властям КНР задерживать оппозиционеров власти и активистов на территории админрайона с дальнейшей экстрадицией на материковый Китай.

Организаторы митинга говорят о двух миллионах жителей, которые приняли вызов и вышли на улицы Гонконга в воскресенье, 9 июня, чтобы показать негодование возможным принятием законопроекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Китай, Митинг, Закон, КНР, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
03 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
04 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
05 День Святого Духа 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Накануне заседания ТКГ в Минске оккупанты запустили волну фейков: подробности
Оккупанты запустили волну фейков против ВСУ
Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди
Прогноз погоды на 17 июня
В МОН сообщили, на какие специальности установили минимальный проходной балл
Нужен минимальный проходной балл на ряд специальностей
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь