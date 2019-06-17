Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
Геращенко обратилась к нардепам: Давайте пройдем избирательную кампанию достойно
Геращенко призывала нардепов к корректности
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни
Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни

Ким Чен Ын пригласил председателя Китая посетить КНДР

Ким Чен Ын пригласил председателя Китая посетить КНДР
16:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Китайский лидер впервые за 14 лет посетит КНДР.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на этой неделе совершит двухдневный визит в Северную Корею.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV.

"Си Цзиньпин посетит на этой неделе Северную Корею, что станет первым визитом для китайского лидера за более чем десятилетие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Си будет находиться в КНДР 20-21 июня по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Протест в Гонконге: митингующие освободили транспортные магистрали

Последний раз глава Китая посещал Северную Корею еще в 2005 году - тогда КНР возглавлял Ху Цзиньтао.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын совершил четыре визита в Китай, во время которых встречался с Си.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, КНДР, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
05 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Зеленский: Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества
Зеленский: Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь