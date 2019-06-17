Ким Чен Ын пригласил председателя Китая посетить КНДР

Новости мира: Китайский лидер впервые за 14 лет посетит КНДР.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на этой неделе совершит двухдневный визит в Северную Корею.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV.

"Си Цзиньпин посетит на этой неделе Северную Корею, что станет первым визитом для китайского лидера за более чем десятилетие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Си будет находиться в КНДР 20-21 июня по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Последний раз глава Китая посещал Северную Корею еще в 2005 году - тогда КНР возглавлял Ху Цзиньтао.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын совершил четыре визита в Китай, во время которых встречался с Си.