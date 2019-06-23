Си Цзиньпин примет участие в саммите G20

Новости мира: Пекин подтвердил участие Си Цзиньпина на саммите G20.

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится 28-29 июня в японской Осаке.

Об этом сообщает Xinhua.

"Президент Китая Си Цзиньпин посетит 14-й саммит G20 в Осаке, Япония, который продлится с 27 по 29 июня, по приглашению премьер-министра Японии Шиндзо Абэ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп сообщил, что имел личный разговор с Си Цзиньпином, и подтвердил, что договорился о расширенной встрече с ним на саммите G-20 в Японии.