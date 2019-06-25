Скачать
Вторник, 25.06.2019
Решение ПАСЕ: Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи
Решение ПАСЕ: Порошенко намерен задействовать все свои внешнеполитические связи
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
Европейские игры-2019: сегодня разыграют 8 комплектов наград
Европейские игры-2019: сегодня разыграют 8 комплектов наград
Стало известно, что Дэнни Бойл снимет триквел "28 дней спустя"
Стало известно, что Дэнни Бойл снимет триквел "28 дней спустя"

Неразорвавшиеся снаряды в Арыси находят на улицах и в жилом секторе

Неразорвавшиеся снаряды в Арыси находят на улицах и в жилом секторе
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Глава комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер призвал жителей города Арысь не возвращаться домой, так как разлетевшиеся снаряди разбросаны в жилом секторе

Власти просят жителей города Арысь на юге Казахстана не возвращаться в свои дома до полной ликвидации угрозы взрывов разлетевшихся снарядов.

"На территории города Арысь на одной из улиц за ночь было обнаружено несколько неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому риски такие сохраняются (взрывов - ИФ-К). Просьба ко всем гражданам пока не посещать и не проникать на территорию города", - сказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на брифинге во вторник.

По данным председателя комитета по ЧС МВД Казахстана Владимира Беккера, в настоящее время сохраняется угроза взрыва снарядов, так как "разлет был значительным".

"Их находят и в жилом секторе, и на железнодорожных путях, на железнодорожном узле", - отметил Беккер.

Ранее во вторник Ермекбаев сообщил, что на территории двух из трех складов в воинской части в городе Арысь пожар был потушен, на одном складе остаются незначительные очаги тления.

"К данному моменту полностью локализованы пожары, устранены и возгорания на территории двух из трех хранилищ", - сказал министр на брифинге во вторник.

"На одном из хранилищ остаются незначительные очаги задымления и тления. Но угрозы взрывов разлетевшихся снарядов сохраняются", - добавил министр.

Жилые дома и здания в городе Арысь Туркестанской области на юге Казахстана, где накануне на складах воинской части взорвались боеприпасы, повреждены на 80%, сообщил во вторник глава области Умирзак Шукеев.

"В населенном пункте 7 тыс. 600 домов жилого фонда, проводится их визуальное обследование. Стекла выбиты, 80% кровли домов повреждены. (...) Мы объехали все поврежденные дома, здания, ущерб оценивается группой специалистов, готовимся к приезду правительственной комиссии", - сказал Шукеев на брифинге во вторник.

Он также сообщил, что пожары на территории жилого массива потушены, в ликвидации последствий ЧС участвуют 360 человек личного состава и 40 единиц техники по линии ЧС.

Шукеев также сообщил, что работа штабов будет продолжена до окончания ЧС в Туркестанской области.

Как сообщалось, в понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. Затем город был оцеплен. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, 165 человек получили ранения. Ранее во вторник Шукеев сообщил, что в эвакуационных пунктах размещены более 3,5 тыс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Взрывы на складе боеприпасов, Эвакуация жителей, Арысь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
02 Премьеры Франции и России обсудили Украину
03 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
04 Член делегации Рады в ПАСЕ предложил свернуть деятельность офиса СЕ в Украине
05 Не такой уж и вредный: алкогольный напиток, который поможет вылечить различные заболевания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут длинные выходные: сколько будет выходных на День Конституции
Украинцев ждут длинные выходные
Прогноз погоды на 25 июня: сохранится жара, лишь на Западе станет прохладнее
Прогноз погоды на 25 июня
Итоги дня 24 июня: РФ в ПАСЕ, лишение прав Филарета, убийство мальчика
Итоги дня 24 июня: РФ в ПАСЕ, лишение прав Филарета, убийство мальчика
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь