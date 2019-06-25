Неразорвавшиеся снаряды в Арыси находят на улицах и в жилом секторе

Новости мира: Глава комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер призвал жителей города Арысь не возвращаться домой, так как разлетевшиеся снаряди разбросаны в жилом секторе

Власти просят жителей города Арысь на юге Казахстана не возвращаться в свои дома до полной ликвидации угрозы взрывов разлетевшихся снарядов.

"На территории города Арысь на одной из улиц за ночь было обнаружено несколько неразорвавшихся боеприпасов. Поэтому риски такие сохраняются (взрывов - ИФ-К). Просьба ко всем гражданам пока не посещать и не проникать на территорию города", - сказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на брифинге во вторник.

По данным председателя комитета по ЧС МВД Казахстана Владимира Беккера, в настоящее время сохраняется угроза взрыва снарядов, так как "разлет был значительным".

"Их находят и в жилом секторе, и на железнодорожных путях, на железнодорожном узле", - отметил Беккер.

Ранее во вторник Ермекбаев сообщил, что на территории двух из трех складов в воинской части в городе Арысь пожар был потушен, на одном складе остаются незначительные очаги тления.

"К данному моменту полностью локализованы пожары, устранены и возгорания на территории двух из трех хранилищ", - сказал министр на брифинге во вторник.

"На одном из хранилищ остаются незначительные очаги задымления и тления. Но угрозы взрывов разлетевшихся снарядов сохраняются", - добавил министр.

Жилые дома и здания в городе Арысь Туркестанской области на юге Казахстана, где накануне на складах воинской части взорвались боеприпасы, повреждены на 80%, сообщил во вторник глава области Умирзак Шукеев.

"В населенном пункте 7 тыс. 600 домов жилого фонда, проводится их визуальное обследование. Стекла выбиты, 80% кровли домов повреждены. (...) Мы объехали все поврежденные дома, здания, ущерб оценивается группой специалистов, готовимся к приезду правительственной комиссии", - сказал Шукеев на брифинге во вторник.

Он также сообщил, что пожары на территории жилого массива потушены, в ликвидации последствий ЧС участвуют 360 человек личного состава и 40 единиц техники по линии ЧС.

Шукеев также сообщил, что работа штабов будет продолжена до окончания ЧС в Туркестанской области.

Как сообщалось, в понедельник утром в складском помещении воинской части №44856, дислоцированной в городе Арысь, прогремели взрывы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. Затем город был оцеплен. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, 165 человек получили ранения. Ранее во вторник Шукеев сообщил, что в эвакуационных пунктах размещены более 3,5 тыс.