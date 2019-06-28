Лидер КНР на G20 осудил "практику запугивания" некоторых стран

Новости мира: Си Цзиньпин в разговоре с африканскими лидерами назвал провальными любые попытки продвигать свои интересы в ущерб другим.

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подверг критике протекционизм и политику давления со стороны некоторых стран.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора департамента по делам Африки МИД КНР Дай Бина.

«Любая попытка продвигать свои интересы в ущерб другим государствам никогда не станет успешной», - подчеркнул Си Цзиньпин по словам Дай Бина.

Си осудил протекционизм и «практику запугивания» в ходе встречи с африканскими лидерами перед саммитом G20.

Комментарии поступили за день до встречи Си с президентом США Дональдом Трампом, с которым лидер Китая пытается урегулировать торговую войну, а также другие крупные вопросы, такие как ситуация с Huawei Technologies Co. и Южно-Китайское море.

Как известно, сегодня в японской Осаке стартовал саммит Большой двадцатки.