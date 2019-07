В Гонконге полиция начала разгон протестующих и освободила парламент

Сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее заняли участники протестов, сообщает британское телевидение.

Стражи порядка вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту, в том числе нарисовав граффити.

По информации журналиста агентства Associated Press Рафа Уобера с места событий, правительственное здание "значительно" повреждено.

"На стенах - граффити, будет проведена масштабная операция по очистке помещения, чтобы привести ситуацию в норму", - сказал он.

Как сообщалось, столкновения произошли между сотрудниками полиции и участников акций протестов у здания законодательного собрания в Гонконге. Стражи порядка, в частности, распылили слезоточивый газ.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz

— BBC News (World) (@BBCWorld) 1 июля 2019 г.