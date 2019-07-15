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Обострение ситуации в Гонконге: в ходе протестов пострадали не менее 28 человек

Обострение ситуации в Гонконге: в ходе протестов пострадали не менее 28 человек
09:24 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: На акции протеста в Гонконге пострадали 28 человек, двум полицейским откусили пальцы.

Не менее 28 человек в Гонконге получили ранения в результате стычек между демонстрантами и полицией, произошедших в воскресенье вечером в пригородном районе Шатин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету South China Morning Post.

Состояние двух пациентов расценивается врачами как критическое и еще четырех - как тяжелое.

В частности, травмы и увечья в потасовках получили 11 сотрудников полиции. Двое из них были госпитализированы с откушенными пальцами.

Комиссар полиции Гонконга Стивен Ло решительно осудил агрессию со стороны активистов, заявив, что "они совсем обезумели".

В частности, демонстранты взялись толпой избивать лежащего на земле офицера.

В общей сложности стражи порядка задержали 37 участников беспорядков.

Напомним, изначально антиправительственное уличное выступление, проходившее в спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города, носило мирный характер. По оценкам организаторов, оно собрало до 115 тысяч человек. Полиция называет более скромную цифру в 28 тысяч участников на пике шествия.

 

К окончанию митинга сотни демонстрантов отказались расходиться и попытались перекрыть ряд улиц. После того, как их оттеснила полиция, они отступили в торговый комплекс New Town Plaza, который имел выход к станции метро.

Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией

Там возник хаос и потасовки. Активисты бросали в стражей порядка бутылки, каски и другие предметы, те отвечали резиновыми дубинками и баллончиками с перцовым газом.

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Китай, Протесты, Гонконг, Экстрадиция.
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