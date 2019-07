Обострение ситуации в Гонконге: в ходе протестов пострадали не менее 28 человек

Не менее 28 человек в Гонконге получили ранения в результате стычек между демонстрантами и полицией, произошедших в воскресенье вечером в пригородном районе Шатин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету South China Morning Post.

Состояние двух пациентов расценивается врачами как критическое и еще четырех - как тяжелое.

В частности, травмы и увечья в потасовках получили 11 сотрудников полиции. Двое из них были госпитализированы с откушенными пальцами.

Комиссар полиции Гонконга Стивен Ло решительно осудил агрессию со стороны активистов, заявив, что "они совсем обезумели".

В частности, демонстранты взялись толпой избивать лежащего на земле офицера.

В общей сложности стражи порядка задержали 37 участников беспорядков.

Напомним, изначально антиправительственное уличное выступление, проходившее в спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города, носило мирный характер. По оценкам организаторов, оно собрало до 115 тысяч человек. Полиция называет более скромную цифру в 28 тысяч участников на пике шествия.

A major major brawl between #AntiELAB protesters & #HongKong #Police inside New Town Plaza, the mall next to #ShaTin #MTR Station pic.twitter.com/i39Ud7HmTo

— Damon Pang (@damon_pang) 14 июля 2019 г.