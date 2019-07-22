Чрезвычайное положение в Шри-Ланке продлили до конца августа

Новости мира: После наибольшей в истории Шри-Ланки серии терактов, произошедшей 21 июля, чрезвычайное положение в стране продлили еще на месяц.

В Шри-Ланке еще на месяц продлили режим чрезвычайного положения, который был введен после терактов 21 апреля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ada Derana.

Как пишет издание, соответствующий декрет выпустил президент страны Майтрипала Сирис.

В документе указано, что чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 июля с целью соблюдения общественной безопасности и порядка.

Напомним, 21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошло восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.