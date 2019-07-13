На Гавайях ввели чрезвычайное положение

Губернатор Гавайев Дэвид Идж объявил чрезвычайное положение на одном из островов из-за лесного пожара.
Об этом сообщает портал Gulf Today.
«Губернатор Гавайев в пятницу объявил чрезвычайное положение на острове Мауи, где пожарные борются с пожаром, что повлекло эвакуацию тысяч людей и огромные облака дыма над местными пляжами», - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что большинству эвакуированных людей позже разрешили вернуться домой, площадь пожара увеличилась более чем в три раза, распространившись на около 3642 га.
"Я объявляю наш остров зоной бедствия с целью реализации функций управления в чрезвычайных ситуациях, как это предусмотрено законом", - заявил губернатор Дэвид Идж.