Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим
Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим
СМИ: КНДР опять испытывает ракеты
СМИ: КНДР опять испытывает ракеты
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

Глава Минобороны Японии о ракетных испытаниях КНДР: Чрезвычайно прискорбные факты

Глава Минобороны Японии о ракетных испытаниях КНДР: Чрезвычайно прискорбные факты
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава минобороны Японии выразил разочарование в связи с пуском КНДР двух объектов в сторону Японского моря.

"Прискорбным" фактом назвал министр обороны Японии Такэси Ивая осуществленный Северной Кореей в ночь на четверг пуск двух неопознанных объектов в сторону Японского моря.

"Мы подтверждаем, что они не достигли нашей территории или нашей исключительной экономической зоны", - заявил министр журналистам.

Он добавил: "Если это были баллистические ракеты, то это является нарушением резолюций ООН. (...) Последние случаи пусков являются чрезвычайно прискорбными фактами".

Как сообщило ранее южнокорейское военное командование, Северная Корея провела пуск двух неопознанных объектов с восточного побережья.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи КНДР "выпустило один неопознанный снаряд в 5:34, а другой в 5:57 из районов города Вонсана в Восточного море (Японское море - Ред.), и они пролетели около 430 километров".

"Наши военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, сохраняя при этом боеготовность", - отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Источники южнокорейских СМИ сообщили, что разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют, какого типа снаряды были запущены.

В свою очередь, телеканал CNN после информации о первом пуске сообщил со ссылкой на первоначальные оценки американских военных, что речь, скорее всего, идет о ракете малой дальности. Аналогичные выводы, по данным японских СМИ, сделали военные эксперты в Японии.

СМИ: КНДР опять испытывает ракеты

Похожие испытания КНДР провела в мае 2019 года, напоминает телеканал. Речь тогда шла именно о таких ракетах, и их испытание не было воспринято как нарушение резолюций СБ ООН.

В последний раз Северная Корея проводила запуски в начале мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, КНДР, Ракеты, Такэси Ивая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 "Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
05 У Зеленского обсудили введение безвизового режима с Кореей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну
Глава Минфина США отправится в Китай
4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь