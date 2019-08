В Гонконге продолжаются демонстрации: полиция применила слезоточивый газ

В Гонконге прошла очередная акция протеста, полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам.

Об этом сообщает ВВС.

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам, которые проводят акции протеста уже девятые выходные подряд", - говорится в сообщении.

Демонстранты провели акции в районе Вонкок, чтобы затем маршем пройти по улицам.

“Come Monday, we go on strike!” #Hongkong protest in Mongkok today pic.twitter.com/xQDAf4RoCp

Ожидается, что демонстрации продолжатся в воскресенье, а на понедельник запланирована масштабная забастовка, на которую манифестанты призывали прийти всех неравнодушных.

This video showing anti- riot cops retreating in Wong Tai Sin when hundreds of neighbors went down IMMEDIATELY to yell at them to go away from WTS. #antielab #hongkong #againstpolicebrutality pic.twitter.com/a3F8gA6GJp

— Poppie (@jesuispoppie) August 3, 2019