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Японскую Фукусиму тряхнуло на 6,4 балла по шкале Рихтера

Японскую Фукусиму тряхнуло на 6,4 балла по шкале Рихтера
20:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Японии произошло землетрясение в 6,4 балла - толчки ощутили в Токио.

Землетрясение мощностью 6,4 балла произошло в воскресенье вечером в японской префектуре Фукусима.

Об этом сообщает The Japan Times.

"В это воскресенье утром в японской префектуре Фукусима произошло землетрясение мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения, которое началось около 7:25 по местному времени, находился на глубине 45 километров вне берегов Японии", - говорится в сообщении.

Толчки также ощущались в Токио, столице страны, в 250 километрах от эпицентра.

Необходимо отметить, что предупреждение о цунами объявлено не было.

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Пока отсутствует информация о серьезных повреждениях, материальном ущербе или человеческих жертвах.

Как известно, на территории японской префектуры Фукусима размещена пресловутая атомная электростанция Фукусима 1, которая всерьез пострадала от землетрясения и цунами в 2011 году.

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Япония, Токио, Землетрясение, Фукусима.
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