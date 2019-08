Японскую Фукусиму тряхнуло на 6,4 балла по шкале Рихтера

Землетрясение мощностью 6,4 балла произошло в воскресенье вечером в японской префектуре Фукусима.

Об этом сообщает The Japan Times.

"В это воскресенье утром в японской префектуре Фукусима произошло землетрясение мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения, которое началось около 7:25 по местному времени, находился на глубине 45 километров вне берегов Японии", - говорится в сообщении.

Толчки также ощущались в Токио, столице страны, в 250 километрах от эпицентра.

Необходимо отметить, что предупреждение о цунами объявлено не было.

A strong earthquake has rocked Japan's northeastern prefectures of Fukushima and Miyagi.The Japan Meteorological Agency says the quake registered 5 minus on the country's seismic intensity scale of zero to seven.The agency says there is no threat of a tsunami. pic.twitter.com/QOQFjLcc1A

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 4, 2019