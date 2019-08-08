В Кыргызстане состоялось экстренное заседание Совета безопасности

Новости мира:На заседании президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил что екс-президент нарушил законы и Конституцию Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства Кыргызстана.

“Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности”, - сообщили в пресс-службе.

Глава государства отметил, что екс-президент Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан является правовым государством.

Он также обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

Как сообщалось ранее, спецназ в среду вечером начал операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, применяя при этом резиновые пули.

По факту гибели спецназовца во время штурма резиденции Атамбаева открыли досудебное производство.

Министерство внутренних дел Кыргызстана уже трижды вызывало экс-президента на допросы, но он проигнорировал эти вызовы. Атамбаев проходит свидетелем по делам об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции.

Ранее парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента.