Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек

Новости мира:Вследствие наводнения в Индии погибло почти сотня человек.

Число жертв наводнений и оползней в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра возросло до 95 человек.

Об этом сообщает DNA India.

"Число жертв наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра возросло до 95", - говорится в сообщении.

Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в безопасные места.

Метеорологи прогнозируют, что сильные ливни, которые стали причиной смертельных инцидентов, в субботу накроют южные части страны.

Ранее сообщалось о 45 погибших в результате последствий сильных ливней в Индии.