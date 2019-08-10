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Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек

Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
19:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Вследствие наводнения в Индии погибло почти сотня человек.

Число жертв наводнений и оползней в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра возросло до 95 человек.

Об этом сообщает DNA India.

"Число жертв наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра возросло до 95", - говорится в сообщении.

Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в безопасные места.

Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести

Метеорологи прогнозируют, что сильные ливни, которые стали причиной смертельных инцидентов, в субботу накроют южные части страны.

Ранее сообщалось о 45 погибших в результате последствий сильных ливней в Индии.

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Все по теме:

Индия, Наводнение, Стихийное бедствие.
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