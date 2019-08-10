Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек

Число жертв наводнений и оползней в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра возросло до 95 человек.
Об этом сообщает DNA India.
"Число жертв наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра возросло до 95", - говорится в сообщении.
Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в безопасные места.
Метеорологи прогнозируют, что сильные ливни, которые стали причиной смертельных инцидентов, в субботу накроют южные части страны.
Ранее сообщалось о 45 погибших в результате последствий сильных ливней в Индии.