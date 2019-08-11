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Ким Чен Ын остался довольным испытаниями в КНДР

Ким Чен Ын остался довольным испытаниями в КНДР
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:СМИ Северной Кореи отчитались о ходе испытаний нового вида вооружений.

Северная Корея 10 августа провела испытания нового вида вооружений.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Под руководством Ким Чен Ына, председателя Комиссии рабочих партий Кореи, председателя Комиссии по вопросам государственных дел Демократической Народной Республики Корея и верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР 10 августа прошли испытания нового оружия", - говорится в сообщении.

Характеристики нового оружия агентство не называет, но указывает, что оно было разработано в соответствии с условиями местности в КНДР и имеет выгодные тактические характеристики, которые отличают его от старых типов вооружений.

КНДР снова провела запуск ракет

Подчеркивалось, что Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний.

Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС

Как сообщалось, 6 августа КНДР осуществила запуск новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

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Северная Корея, Ким Чен Ын, Ракеты, Испытания, ЦТАК.
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