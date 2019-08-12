Наводнение в Индии: число погибших достигло 150

Новости мира:Стихия унесла уже более 150 жизней.

В результате наводнений и сдвига грунта в четырех штатах Индии погибли уже 152 человека.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные местных властей.

"Количество погибших (от наводнений и сдвига грунта — ред.) составляет 152 человека, еще 17 человек ищут в четырех штатах в Индии", - говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, стихийные бедствия являются следствием муссонных дождей в стране.

Более 165 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в 1318 лагерей помощи.

По данным чиновников, более 200 домов были разрушены сильными ливнями.

Отмечается, что в операциях по спасению принимают участие 44 команды из Управления по борьбе со стихийным бедствием Индии, подразделения армии, ВМС и ВВС страны.

Как сообщалось, количество погибших в результате оползней и наводнений в Индии, спровоцированных сильными ливнями, достигло 114 человек.